ظريف : لا جدوى من التفاوض مع واشنطن

2020/05/12 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية بسبب عدم جدوى هذه المفاوضات.

وأكد ظريف عدم وجود أي حوارات مع واشنطن لأن الاميركيين اثبتوا أنه لا يمكن الاعتماد على نتائج أية مباحثات معهم حتى في حال إجرائها، مشيرا الى أن المفاوضات مع الجانب الأميركي كانت مشروطة بتغيير واشنطن لسياستها ورفع العقوبات عن إيران.

وفيما يتعلق بدفع تعويضات لبريطانيا مقابل الأضرار التي تكبدتها سفارتها في طهران عام الفين واثني عشر، قال ظريف إن هناك قواعد في القانون الدولي تفصل في هذه الأمور، وأن إيران أعلنت أن حماية السفارات الأجنبية على أراضيها، بعهدة الحكومة، مضيفا أن جميع المسؤولين في البلاد متفقون على هذه النقطة.

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