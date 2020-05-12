2020/05/12 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة هبطت البورصات الخليجية في ختام جلسة الاثنين بشكل شبه جماعي بقيادة سوقي البحرين والسعودية، مع التقشف الحكومي نتيجة تداعيات فيروس “كورونا”، بجانب تراجع أسعار النفط.وقررت السعودية وقف صرف بدل غلاء المعيشة لمواطنيها بدءاً من يونيو المقبل، كإحدى أدوات ترشيد الإنفاق الذي باشرت تطبيقه مؤخراً لمواجهة تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع جماعي للبورصات الخليجية.. وتأثير التقشف السعودي يظهر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع جماعي للبورصات الخليجية.. وتأثير التقشف السعودي يظهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).