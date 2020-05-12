2020/05/12 | 16:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة وكالة: الكاظمي وجه بعدم تسلم الحنطة من غير المنتج المحلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة وكالة: الكاظمي وجه بعدم تسلم الحنطة من غير المنتج المحلي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة وكالة: الكاظمي وجه بعدم تسلم الحنطة من غير المنتج المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).