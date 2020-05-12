شاهد: موشن غرافيك لقناة عربية عن الشهيد قاسم سليماني

2020/05/12 | 16:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن سلسلة "رموز" بثت قناة "الجزيرة" القطرية فيديو موشن غرافيك للفريق الشهيد قاسم سليماني....

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