اصابة مسؤول روسي بفيروس كورونا

2020/05/12 | 16:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيسكوف في تصريحات لوكالات أنباء روسية أنه حاليا يتلقى العلاج في المستشفى.

وفي وقت سابق جرى تشخيص الإصابة بالفيروس لدى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، فضلا عن عدد من المسؤولين الآخرين والنواب في مجلس الدوما الروسي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق أن رئيس حكومة البلاد، ميخائيل ميشوستين، يتعافى تدريجيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأعلنت السلطات الصحية الروسية في آخر حصيلة لها يوم امس عن تسجيل 94 وفاة و11656 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصعد بذلك روسيا إلى المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات في عموم البلاد عتبة الألفين ليبلغ 2009.

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