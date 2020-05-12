2020/05/12 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة : عدم إقرار موازنة العام الحالي وراء تأخر صرف رواتب المستحقين من الأجور اليومية والمحاضرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 16:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة : عدم إقرار موازنة العام الحالي وراء تأخر صرف رواتب المستحقين من الأجور اليومية والمحاضرين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة : عدم إقرار موازنة العام الحالي وراء تأخر صرف رواتب المستحقين من الأجور اليومية والمحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).