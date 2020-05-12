الفتح: الكتل السياسية رفضت مرشحي الكرد لوزارتي الخارجية والعدل

2020/05/12 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، عن رفض العديد من الكتل السياسية مرشحي الكرد لوزارتي العدل والخارجية ما يعني صعوبة تمريرهما بالبرلمان وعلى الكرد استبدالهما.وقال النائب عن الفتح حنين القدو لـ/المعلومة/ ان “الكتل الكردية قدمت لمصطفى الكاظمي بشكل رسمي خالد شواني مرشحهم لوزارة العدل وفؤاد حسين مرشحهم لوزارة الخارجية”.واضاف ان “المرشحين الاثنين يواجهان رفضا […]

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