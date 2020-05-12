سيميوني: ميسي أكثر نضجًا من مارادونا

2020/05/12 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، الفارق بين كل من مواطنيه، ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا في كرة القدم.وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية، إن “ميسي ومارادونا مختلفان تمامًا، الأول مثل الآلة في تسجيل الأهداف، عانيت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة لمواجهته، والآخر نعتبره ممثلًا […]

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