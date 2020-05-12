2020/05/12 | 16:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب عن كتلة السند الوطني النيابية من محافظة البصرة، فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة عرض موضوع رواتب 30 الف موظف اجر يومي من ابناء البصرة على جدول اعمال مجلس الوزراء، مؤكدا على اهمية التصويت على قرار بصرف سلفة للمحافظة لغرض توزيعها على موظفي الاجور اليومية.وأكد الخزعلي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أنه "استنادا للمادة 22/ اولا من الدستور التي ضمنت العيش الكريم لكل عراقي و تنص على ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن حياة كريمة".واضاف "نجد اليوم أن الموظفين الذي باشروا في دوائر محافظة البصرة بتاريخ 1-1-2020 والى يومنا هذا لم يستلموا مستحقاتهم وهذا الامر ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على أبناء المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يطالب الكاظمي بصرف سلفة لموظفي الاجور اليومية في البصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يطالب الكاظمي بصرف سلفة لموظفي الاجور اليومية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).