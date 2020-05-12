الصحة السعودية تعلن تسجيل 9 وفيات وأكثر من 1900 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/12 | 16:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 وفيات و1911 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصبح الحصيلة 264 حالة وفاة و42925 إصابة.وأضافت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 15250 بزيادة 2520 حالة عن اليوم السابق.وحسب بيانات الوزارة فإن معظم الإصابات الجديدة تم رصدها في الرياض (443) ومكة المكرمة (407) […]

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