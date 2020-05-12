المخدرات… صناعة وتجارة نشطة في سوريا وأرباح بالمليارات

2020/05/12 | 16:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ وقت لم يكن بعيد، كانت سوريا البلد الرائد في تصدير القمح والقطن والألبسة والفواكه وغيرها من السلع والمنتجات إلى معظم الدول العربية، لكنها اليوم وبعد 9 سنوات من الحرب وسيطرة ونفوذ المليشيات المحلية والأجنبية،…

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