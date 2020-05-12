الطابق 15 “يخطف” مواقع التواصل الإجتماعي.. الترند يلاحق “الكاتب الشاب” وإقبال عربي يبحث عن اياد راضي

2020/05/12 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تهدأ مواقع التواصل الإجتماعي منذ مساء يوم أمس بعد حلقة كمامات وطن من بطولة الفنان العراقي أياد راضي، والتي حملت عنوان الطابق 15، المخصص لشهداء الاحتجاجات في المطعم التركي الذي يحتوي على 14 طابقًا فقط.وجسدت الحلقة فكرة استثنائية بدلًا من التركيز على واقع الاحتجاجات الذي شهده جميع العراقيين صوتا وصورة، […]

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