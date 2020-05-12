الشباب والرياضة النيابية تؤكد دعمها للاتحادات لتطوير عملها وانهاء الخلافات الادارية

2020/05/12 | 16:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي ، اليوم الثلاثاء ، دعمه الكبير لعقد مؤتمر أستثاني للاتحادات الرياضية في اطار المساعي الرامية لنهوض بالرياضة العراقية.وذكر المكتب الاعلامي للنائب عليوي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، ان " رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي اكد ، اليوم الثلاثاء ، دعمه الكبير لعقد مؤتمر أستثاني للاتحادات الرياضية في اطار المساعي الرامية لنهوض بالرياضة العراقية".واشاد النائب عليوي "بالتوصيات التي خرجت بها بعض الاتحادات الرياضية من اجل تحقيق انتقالة بوضع الرياضة لافتا الى أن الهيئات العامة بأعتبارها السلطة العليا للأتحادات عليها أن تلعب دورا ايجابيا وتأخذ زمام المبادرة في حل الاشكالات القائمة كون الجزء الأكبر لما يحصل من خلافات حادة في الوسط الرياضي يقع على عاتقها". واوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية بأن "عدم الالتزام بالقوانين والانظمة الداخلية للأتحادات ساهم بالأحتقان الموجود في الوسط الرياضي ، مشيرا الى أن لارابح في مثل هذه الصراعات كون الرياضة والرياضي هما الخاسر الاكبر مما يتطلب العمل الجاد لتوفير أجواء صحية بعيدة عن أثارة المشاكل".وطالبت مجموعة من الاتحادات الرياضية بعقد مؤتمر استثاني لها لمناقشة العديد من القضايا المهمة من بينها النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بعد صدور قانونها الجديد فضلا عن مناقشة وضع المكتب التنفيذي.

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