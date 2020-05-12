المتحدث باسم بوتين في المستشفى بعد إصابته بكورونا

2020/05/12 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالات أنباء روسية بأن ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، نقل إلى المستشفى الثلاثاء على أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيسكوف قوله "نعم أنا مريض وأتلقى العلاج"، فيما ذكرت وكالة تاس أن المتحدث الرئاسي قال إنه التقى بوتين شخصيا آخر مرة منذ أكثر من شهر.

ويؤكد الكرملين أن صحة بوتين محمية بشكل صارم، وأنه يحصل على أفضل علاج طبي تقدمه روسيا.

وكان الرئيس يعمل إلى حد كبير من مقر إقامته في منطقة موسكو عن طريق الفيديو، فيما عقد عددا قليلا من الاجتماعات الشخصية أحدها تم الثلاثاء مع رئيس عملاق النفط روسنفت إيغور سيشين.

وتأكدت في وقت سابق إصابة ثلاثة من كبار المسؤولين الروس بكورونا، وهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي لا يزال في المستشفى، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا ووزير الإسكان فلاديمير ياكوشيف.

ويأتي هذا التطور بعد أن اجتازت روسيا إسبانيا، وأصبحت الدولة التي لديها ثاني أكثر الحالات المؤكدة للفيروس في العالم.

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