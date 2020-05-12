سجناء أمريكيون يصيبون أنفسهم بكورونا.. ما السبب؟

2020/05/12 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أقدم سجناء على تعريض أنفسهم عمدا للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن شاركوا أكواب شرب المياه مع بعضهم.

ويحاول هؤلاء السجناء الذي يقضون أحكاما متفاوتة بسجن كاليفورنيا اقناع السلطات الأمريكية بإطلاق سراحهم، في حين قالت "سي أن أن"، إن 21 سجينا أصيبوا بالفعل بالفيروس القاتل.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة حتى صباح الثلاثاء، حاجز الثمانين ألف حالة، بينما بلغ عدد الإصابات حوالي مليونا و340 ألف إصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن بعض العلاجات تحد فيما يبدو من شراسة أو فترة الإصابة بمرض كوفيد-19 التنفسي، وإنها تركز على معرفة المزيد بشأن أربعة أو خمسة من أبرز سبل العلاج الواعدة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في مؤتمر افتراضي إن "لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه".

وأضافت "تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيدا من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمئة ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك".

وتزامن ذلك مع الإعلان عن أن ووهان البؤرة الأولى لجائحة كوفيد-19 تنوي فحص جميع سكانها، في حين تثير الحالات الجديدة مخاوف من عودة انتشار العدوى في هذه المدينة الصينية، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم.

بغداد اليوم-متابعة

أصدر مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء (12 أيار 2020)، قراراً بالإغلاق الكامل لمدة أربعة أيام في عموم البلاد اللبنانية.

ونقلت وكالة الانباء اللبنانية، أن "مجلس الوزراء أصدر قرارا، قضى بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتبارا

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء (12 ايار 2020)، بأن 50 شخصاً تعرّضوا للتسمم الغذائي في مخيم للنازحين بسبب تناول وجبات ’’فاسدة’’.

وقال الإعلام السوري، إن "أكثر من 50 شخصا، تعرضوا لحالات تسمم غذا

بغداد اليوم- متابعة

صوت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة، الثلاثاء (12 ايار 2020)، على مشروع قانون تحت عنوان "مواجهة إيران للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن الإقليمي والدولي".

وبعد الموافقة على القانون ردد النواب في البرلمان

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