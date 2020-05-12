2020/05/12 | 16:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

كشف محافظ ديالى، مثنى التميمي، الاحد (12 أيار 2020)، عن تقديمه مقترحا إلى الحكومة المركزية من أجل ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ ديالى: قدمنا مقترحا لإعادة فتح المنافذ مع إيران.. تركيا أعلى إصابات بكورونا ولم نغلق معابرنا معها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ ديالى: قدمنا مقترحا لإعادة فتح المنافذ مع إيران.. تركيا أعلى إصابات بكورونا ولم نغلق معابرنا معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).