خلية أزمة صلاح الدين توضح بشأن قرار فتح المساجد

2020/05/12 | 16:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن فتح المساجد في المحافظة.

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