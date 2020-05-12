منفذ البوكمال… استئناف دخول البضائع العراقية والبداية بـ”عجينة التمر”

2020/05/12 | 16:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف الجانب العراقي إدخال شاحنات البضائع إلى سوريا عبر منفذ البوكمال، وذلك بعد توقف لنحو شهرين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.وقال أمين منفذ البوكمال الحدودي مع العراق، “عاصم إسكندر” في تصريح لصحيفة (الوطن) إنه…

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