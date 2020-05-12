إصابة أول لبرشلونة بفيروس كورونا

2020/05/12 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أصبح لاعب برشلونة الشاب ماتيوس فرنانديز، أحدث المنضمين لقائمة المصابين بفيروس كورونا في الدوري الإسباني لكرة القدم، وأول اللاعبين من “البارسا” الذين يداهمهم هذا الوباء.وأوردت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الاختبارات التي خضع لها فرنانديز المعار من برشلونة لبلد الوليد، أثبتت إصابته بكورونا، وتم عزل اللاعب بناء على بروتوكول “الليغا” لعودة المنافسات.[…]

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