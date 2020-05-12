بريطانيا تبدي استعدادها لدعم العراق في عدة مجالات

2020/05/12 | 17:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

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