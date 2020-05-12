نينوى تقلص ساعات حظر التجوال بسبب مناسبة سعيدة

2020/05/12 | 17:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكوكة المحلية في محافظة نينوى يوم الثلاثاء تقليص ساعات حظر التجوال مع قرب حلول عيد الفطر.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا للصلاحيات المخولة وبناء على المصلحة العامة، قرر رئيس خلية الازمة محافظ نينوى نجم الجبوري تقليص حظر التجوال ليكون من الساعة التاسعة مساء ولغاية الرابعة فجرا لتسهل حركة المواطنين مع قرب حلول عيد الفطر المبارك".

وتفرض محافظات العراق حظراً جزئياً للتجوال منذ أذار/مارس الماضي ضمن إجراءات أوسع للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت السب فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام العيد للحيلولة دون إقامة تجمعات عامة.

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