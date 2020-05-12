إصابات كورونا في السعودية تلامس 43 ألفا والوفيات ترتفع إلى 264

2020/05/12 | 17:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال متحدث الصحة محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، إن "إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 42925 حالة حتى الآن، بينها 27404 حالة نشطة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة".

وتابع أنه "تم تسجيل 2520 حالة تعافي ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة إلى 15257 حالة، وتم تسجيل 9 حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 264 حالة"

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