بالوثيقة.. محافظ ذي قار يرفع دعوى قضائية ضد ناشط ومدون

2020/05/12 | 17:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: ذي قار كشف مصدر مطلع في ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن قيام محافظ ذي قار، ناظم الوائلي برفع دعوى قضائية ضد الناشط والمدون علي ساجت الغزي.وقال المصدر، الذي أرفق وثيقة حصلت عليها، “العهد نيوز”، بأن “الوائلي قام برفع دعوى قضائية ضد الغزي بسبب منشورات على فيسبوك”.

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