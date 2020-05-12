لبنان يعلن “الإغلاق الكامل” لمواجهة كورونا

2020/05/12 | 17:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق “إغلاق كامل” للبلاد لمدة أربعة أيام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.جاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء، لبحث سبل منع حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا.وسيبدأ الإغلاق في مختلف أنحاء لبنان، من مساء الأربعاء حتى صباح الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.يذكر أن […]

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