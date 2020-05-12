مصدر امني لـ”العهد نيوز”.. وفاة نزيل محكوم بالإعدام في سجن الحوت بالناصرية

2020/05/12 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر امني في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، اليوم الثلاثاء، بأن نزيلا متهما بالإرهاب قد توفي صباح اليوم أثر تعرضه لجلطة قلبية.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، بأن “مدان بالإرهاب وهو من سكنة محافظة ديالى، ومحكوم بالإعدام من مواليد 1979، قد توفي اليوم أُثر تعرضه لنوبة قلبية”.وأوضح المصدر، […]

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