2020/05/12 | 17:55 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: تسجيل 25 اصابة بكورونا و15 حالة شفاء في الرصافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: تسجيل 25 اصابة بكورونا و15 حالة شفاء في الرصافة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: تسجيل 25 اصابة بكورونا و15 حالة شفاء في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).