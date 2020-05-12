إيرادات ميناء أم قصر الشمالي تجاوزت 3 مليارات دينار خلال يوم واحد

2020/05/12 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن بلوغ ايرادات منفذ ميناء ام قصر الشمالي اكثر من ثلاثة مليارات دينار امس الاثنين.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "سجلت ارتفاع في واردات منفذ ميناء أم قصر الشمالي ليوم 11 آيار، حيث وصلت الايرادات الگمركية والضريبية الى ثلاثة مليارات و33 مليون و758 الف دينار".وأضافت "جاء ذلك نتيجة لممارسة الهيئة دورها الرقابي في السيطرة والاشراف والرقابة على عمل كافة الدوائر بالمنافذ الحدودية في ظل فرض إجراءات مشددة أتخذتها هيئة المنافذ الحدودية نتج عنها احباط العديد من محاولات التهريب والتلاعب في الرسوم الكمركية بكافة أشكالها للحد من المساس بالأمن الاقتصادي للبلاد".

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