الكربولي للكاظمي: اهالي جرف الصخر يناشدوك لزبارة ناحيتهم

2020/05/12 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى زيارة ناحية جرف الصخر في محافظة بابل، للاطلاع على واقع الحال عن كثب.وغرد الكربولي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "رئيس الوزراء المحترم، يناشدك اهالي جرف الصخر لزيارة ناحيتهم للوقوف على الحقائق بنفسك من اجل اعادة الأهالي لبيوتهم واراضيهم التي صودرت منهم منذ ست سنوات".​السيد رئيس الوزراء المحترم..يناشدك اهالي جرف الصخر بزيارة ناحيتهم للوقوف على الحقائق بنفسك من اجل اعادة الأهالي لبيوتهم واراضيهم التي صودرت منهم منذ ست سنوات.#أعيدوا_جرف_الصخر_لأهلها— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) May 12, 2020​​​

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