داعش يتبنى هجوم خانقين

2020/05/12 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / تبنى تنظيم داعش، اليوم الثلاثاء، الهجوم على عناصر الحشد في احدى القرى التابعة لقضاء خانقين، شمالي شرق ديالى.

وقال التنظيم في بيان تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته وكالة شفق نيوز إن "عناصر التنظيم نصبوا كمينا لعناصر من الحشد في قرية (تفرقة)، غرب خانقين، بالأسلحة الرشاشة".

وأضاف التنظيم في بيانه أن "العملية أدت لمقتل عنصرين من الحشد وإصابة اخرين“.

افاد مصدر امني في ديالى لوكالة شفق نيوز في وقت متقدم من الثلاثاء بقيام عناصر من تنظيم داعش بقتل منتسب بالحشد الشعبي وزوجته واختطاف طفلتهم باطلاق نار على سيارتهم غربي خانقين التي شهدت توترا امنيا خلال الايام الماضية

وعثر في وقت لاحق على الطفلة مرمية في العراء

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