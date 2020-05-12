من الدماغ إلى أصابع القدم.. هكذا يهاجم فيروس كورونا الجسم بأكمله

2020/05/12 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… في حين أن فيروس كورونا يسبب مشاكل تنفسية قاتلة، إلا أن الأبحاث تُظهر العديد من الطرق التي يمكن للمرض أن يدمر بها الجسم بأكمله.ومن خلال عدد متزايد من الدراسات والتقارير وتجارب الأطباء، رُبط الفيروس القاتل بمشاكل تضر جسم الإنسان من الدماغ إلى أصابع القدم.وفيما يلي تحليل للطرق التي يمكن أن يؤثر […]

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