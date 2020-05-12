بلاسخارت: هناك توقعات بانكماش اقتصاد العراق بنسبة 9.7 % وأن يرتفع معدل الفقر الى 40 بالمائة

2020/05/12 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، إن هناك توقعات بانكماش اقتصاد العراق بنسبة 9.7 % وأن يرتفع معدل الفقر الى 40 بالمائة.

وذكر بلاسخارات خلال احاطتها في مجلس الأمن الدولي، إنه "من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 في المائة في عام 2020 ، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 40 في المائة، ومن المتوقع حدوث خسائر كبيرة في دخل العمل، وكذلك انخفاض في الفرص الاقتصادية".

وأضافت: "تم تشجيع العراق على بناء بيئة صحية مواتية لنمو واسع النطاق وموزع بشكل عادل وخلق فرص عمل، وذلك بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والألمم المتحدة وشركاء آخرين".

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أن "الوضع الاقتصادي الحالي كشف مرة أخرى ضعف العراق بسبب النقص الحاد في التنوع الاقتصادي، وانخفضت عائدات النفط الشهرية للعراق من 6 إلى 1.4 مليار دولار أمريكي بين فبراير وأبريل".

بغداد اليوم - نيويورك

أكدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ، الثلاثاء 12 ايار 2020، ان وضع العراق سياسياً وامنياً لا يسمح له بان يكون ساحة صراعات مفتوحة.

وقال بلاسخارات خلال احاطتها عن العراق امام مجلس الامن " ان

بغداد اليوم- بغداد

دعت ممثلة الامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء (12 أيار 2020)، إلى انهاء التفاوض بين الحكومة المركزية ببغداد وحكومة إقليم كردستان، إلى صفقة نهائية بشأن أموال الموازنة وتقاسم عائدات النفط..

وقال بلاسخارت في ا

بغداد اليوم - متابعة

قالت رئيسة بعثة "يونامي" في العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء (12 آيار 2020)، إن تشكيل حكومة جديدة في العراق بعد طول انتظار امر مرحب به للغاية.

وذكرت بلاسخارت في احاطة لها امام مجلس الامن، أن "العراق يحتاج لار

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