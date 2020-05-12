2020/05/12 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - نيويورك

أكدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ، الثلاثاء 12 ايار 2020، ان وضع العراق سياسياً وامنياً لا يسمح له بان يكون ساحة صراعات مفتوحة.

وقال بلاسخارات خلال احاطتها عن العراق امام مجلس الامن " ان وضع العراق سياسياً وامنياً لا يحتمل ان يكون ساهة صراع لحرب بالاصالة او الوكالة للقوى المختلفة".

بغداد اليوم _ متابعة

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، إن هناك توقعات بانكماش اقتصاد العراق بنسبة 9.7 % وأن يرتفع معدل الفقر الى 40 بالمائة.

وذكر بلاسخارات خلال احاطتها في مجلس

بغداد اليوم- بغداد

دعت ممثلة الامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء (12 أيار 2020)، إلى انهاء التفاوض بين الحكومة المركزية ببغداد وحكومة إقليم كردستان، إلى صفقة نهائية بشأن أموال الموازنة وتقاسم عائدات النفط..

وقال بلاسخارت في ا

بغداد اليوم - متابعة

قالت رئيسة بعثة "يونامي" في العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء (12 آيار 2020)، إن تشكيل حكومة جديدة في العراق بعد طول انتظار امر مرحب به للغاية.

وذكرت بلاسخارت في احاطة لها امام مجلس الامن، أن "العراق يحتاج لار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بلاسخارت: وضع العراق لا يسمح له ان يكون ساحة للحرب او الصراع من القوى المختلفة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بلاسخارت: وضع العراق لا يسمح له ان يكون ساحة للحرب او الصراع من القوى المختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).