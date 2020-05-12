بلاسخارت: المفاوضات بين بغداد واربيل يجب ان تنتهي لصفقة نهائية بشأن أموال الموازنة وتقاسم عائدات النفط

2020/05/12 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت ممثلة الامم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الثلاثاء (12 أيار 2020)، إلى انهاء التفاوض بين ...





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