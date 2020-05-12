الكهرباء توّضح سبب تأخر صرف رواتب موظفي العقود والأجور اليومية

2020/05/12 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن صرف رواتب العقود والأجور مرهون بإقرار المشاريع الاستثمارية.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، لوكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة تعمل على إعادة النظر بجميع المشاريع الاستثمارية والتشغيلية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وعدم إقرار الموازنة العامة”، لافتاً الى أن “مسألة صرف رواتب العقود والأجور […]

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