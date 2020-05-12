بالليرة… تعرف على ثمن تذكرة العائدين السوريين بسبب كورونا

2020/05/12 | 18:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمح “مصرف سوريا المركزي” للعائدين إلى سوريا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بدفع ثمن تذكرة العودة بالليرة السورية، بدلاً عن الدولار الأميركي.وذكر المركزي في قرار نشره على موقعه الإلكتروني، أن «يتم اعتماد سعر #الصرف…

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