عجز مالي بـ20 مليار دولار.. فهل ستؤمن بغداد رواتب الموظفين؟

2020/05/12 | 18:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، حاجة العراق إلى 20 مليار دولار لسد العجز في ميزانية البلاد المالية للعام الجاري، مشددة على أن البلد لا يملك خياراً سوى الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية لا تملك حلاً غير اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية لسد العجز في الموازنة العامة لسنة 2020"، مؤكدا "حاجة العراق من 15 إلى 20 مليار دولار لسد العجز في الموازنة".

وأضاف أن "الحكومة تعمل على تأمين رواتب الموظفين في الموازنة التشغيلية"، لافتا إلى أنه "من المتوقع ان تقوم الحكومة بتقديم الموازنة تحت مسمى التقشفية إلى البرلمان".

ولم يقر العراق موازنة البلاد المالية للعام الجاري نتيجة الاحتجاجات الشعبية العارمة منذ تشرين الأول/أكتوبر، والتي أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي ستقدم مشروع موازنة نصف سنوية إلى البرلمان، على اعتبار أن خمسة أشهر من العام الجديد قد أشرفت على الانقضاء فعلياً.

ويواجه العراق أزمة مالية جراء فقدان أسعار النفط أكثر من نصف قيمتها بفعل أزمة كورونا التي تجتاح العالم، حيث يعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

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