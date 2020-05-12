2020/05/12 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت صحيفة “ليكيب”، سبب رفض النجم الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط وسط يوفنتوس العودة إلى إيطاليا، بعدما طلب منه فريقه ذلك تحسبا لاستئناف الدوري الإيطالي لكرة القدم.وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن رابيو يريد من خلال هذا “العصيان”، التعبير عن احتجاجه على قرار نادي يوفنتوس، بتخفيض راتبه خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابيو يحتج على طريقته بعد تخفيض راتبه في يوفنتوس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابيو يحتج على طريقته بعد تخفيض راتبه في يوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).