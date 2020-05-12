مسؤول محلي لـ” العهد نيوز” محافظ الانبار يوعز بمخاطبة رئاسة الوزراء لتمليك مجمع سكني لشاغليه

2020/05/12 | 18:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي اليوم ، اليوم الثلاثاء، بان محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز الى الجهات المعنية في المحافظة الى مخاطبة رئاسة الوزراء لتمليك مجمع سكني في المناطق الغربية لساكنيه .وقال العبيدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز الى […]

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