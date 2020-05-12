قيادي بالحشد يعلن افشال الاجندة الامريكية في العراق

2020/05/12 | 18:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الحشد الشعبي، علي الحسيني، الثلاثاء ، أن الحشد اثبت قدرته على الحفاظ على أمن المدن في الداخل والخارج، فيما أشار الى أن أمريكا لم تستطع...

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