منفذ ميناء أم قصر الشمالي يدخل اكثر من 3 مليار دينار يوم 11 نيسان

2020/05/12 | 18:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت هيأة المنافذ الحدودية، تسجيل ارتفاع في واردات منفذ ميناء أم قصر الشمالي ليوم 11 نيسان 2020.

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