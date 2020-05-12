نينوى تعلن تقليص حظر التجوال مع قرب عيد الفطر

2020/05/12 | 18:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، تقليص حظر التجوال تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر.

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