2020/05/12 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان تمليك جميع البيوت المبنية تجاوزا قبل شهر آذار 2018 لاصحابها في الاقضية والنواحي بسعر رمزي، فيما اعفت عوائل الشهداء والمؤنفلين وكذلك معاقي الحرب من رسومات تمليك (الطابو) بيوتهم.

وقال وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن "الحكومة قررت تطويب جميع البيوت التي تم بناؤها تجاوزا قبل شهر آذار عام 2018"، مبينا انه تم تشكيل لجنة من اجل القيام بهذا الامر.

وبشأن رسومات التمليك (الطابو) بالنسبة لذوي الشهداء والمؤنفلين من الدرجة الاولى، اعلن عوني ان ذوي الشهداء والمؤنفلين من الدرجة الاولى، والمعاقين في جبهات القتال غير مشمولين بالاحكام المالية المترتبة على هذا القرار ويتم اعفاؤهم من رسومات التطويب الخاصة بالبيوت المتجاوزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كوردستان تزف بشرى سارة لأصحاب "بيوت التجاوز") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كوردستان تزف بشرى سارة لأصحاب "بيوت التجاوز") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).