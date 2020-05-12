بغداد تكتسح قائمة اصابات كورونا في العراق مجددًا.. الصحة تكشف موقفها الوبائي

2020/05/12 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تصدرت بغداد قائمة الاصابات مجددًا.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم فحص (٢٧٥٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٣٢٤٥٧)”.وأضافت “سجلت […]

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