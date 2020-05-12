2020/05/12 | 18:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصابات تتصاعد..حالتا وفاة و95 إصابة جديدة بكورونا في العراق

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