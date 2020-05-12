ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في العراق.. تسجيل 95 إصابة جديدة بالفيروس المستجد

2020/05/12 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، الموقف لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص بيان وزارة الصحة: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٢٧٥٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٣٢٤٥٧).[…]

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