العراق يسجل حالتا وفاة و95 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/12 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).اليوم الثلاثاء انه تم فحص (٢٧٥٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٣٢٤٥٧).واكدت الوزارة انها […]

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