خسائر أرامكو تفوق التوقعات.. فقدت 21 مليار ريال في 3 أشهر

2020/05/12 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حققت شركة النفط السعودية “أرامكو” خسائر أكثر من المتوقع خلال الربع الأول من العام 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط بنحو 65 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأعلنت شركة أرامكو الحكومية عن انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25 بالمئة، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين، إذ تضررت من هبوط أسعار […]

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