2020/05/12 | 18:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية : قانون نقابة التمريض سيشمـل 70 الف موظف وسيكون من اولويات الجلسات المقبلة للبرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 18:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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