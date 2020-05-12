تمرّدٌ في صفوف فصائل المعارضة السوريّة بـ ليبيا بسبب الرواتب الوهمية 

2020/05/12 | 18:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أحد مقاتلي المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا خدعتهم برواتب وهمية، وأقحمتهم في مواقعٍ أمام مرمى نيران الجيش الليبي، ما تسبب بخيبة أمل لدى عناصر تلك الفصائل.تأكيدات المقاتل في صفوف فصائل المعارضة السورية…

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