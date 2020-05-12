وزارة الصحة تعلن تسجيل 95 اصابة وشفاء 113 مصاباً من كورونا في العراق

2020/05/12 | 18:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٢٧٥٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٣٢٤٥٧). – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٩٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٣٢ بغداد/ الكرخ:

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